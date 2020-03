Ufam prorroga prazo e atividades ficam suspensas por tempo indeterminado

Wilson Lima sai do limbo

Manaus/AM - A suspensão das atividades acadêmicas e administrativas da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) foi prorrogada por tempo indeterminado, a partir da próxima terça-feira (31).

Devido a pandemia de coronavírus, a Ufam já havia determinado a suspensão de suas atividades, por meio de portaria, desde a última sexta-feira (13). A decisão de prorrogar o prazo foi assinada pelo reitor da universidade, Sylvio Puga e publicada nesta quinta-feira (26), mas ainda deve passar pelo Conselho Universitário (Consuni) para homologação.

De acordo com a instituição, as atividades devem ficar suspensas até o fim do surto da doença. No Amazonas, já são 67 casos confirmados até esta quinta-feira (26), e uma pessoa, de 49 anos, morreu, na terça-feira (24) diagnosticada com o vírus.