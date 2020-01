Manaus/AM - Com mais de 1,8 mil vagas reservadas para os aprovados no Processo Seletivo Contínuo 2020, a Universidade Federal do Amazonas divulgou nesta quinta-feira (16) a lista com os nomes dos aprovados na 3ª Etapa. Os nomes foram expostos no Hall do Auditório Eulálio Chaves, no Campus da Ufam.

Somente às 14h desta quinta que os resultados estarão disponíveis no site da Comissão Permanente de Concursos.