Ufam divulga edital de matrícula para classificados no PSC 2020

Manaus/AM - A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg) informou aos candidatos classificados no PSC 2020 (3ª etapa) que a matrícula institucional será realizada no período de 3 a 7 de fevereiro, no auditório Eulálio Chaves, localizado no setor Sul do Campus Sede, nos turnos da manhã e da tarde.

Para efetivar a matrícula institucional, é necessário que o candidato (classificado) realize, no período de 22 de janeiro a 2 de março, o preenchimento do seu pré-cadastro estudantil, no Portal do Calouro, no Portal do Calouro. Ressalta-se que o preenchimento do pré-cadastro não assegura a matrícula institucional do candidato.

Os candidatos aprovados, ou seja, aqueles que não ficaram classificados dentro do número de vagas, devem aguardar a primeira, a segunda e a terceira chamadas (da lista de espera), previstas para serem divulgadas nas seguintes datas:

Primeira chamada: divulgação em 12/02/2020, matrícula de 17 a 21/02/2020,

Segunda chamada: divulgação em 04/03/2020, matrícula de 09 a 13/03/2020,

Terceira chamada: divulgação em 18/03/2020, matrícula de 23 a 27/03/2020.

Veja edital de matrícula: