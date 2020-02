Ufam abre mais de mil vagas para cursos de idiomas; confira edital

Manaus/AM - O Centro de Estudos de Línguas (CEL) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) abriu mais de mil vagas para cursos de Inglês, Francês, Japonês, Libras, Português para brasileiros, Português para concursos e Redação. As vagas são para Manaus e Benjamin Constant. Veja o edital abaixo.

As inscrições foram abertas na última segunda-feira (3) e seguem até o dia 28 de fevereiro. Os interessados devem efetuar as inscrições de forma presencial na secretaria do Centro de Línguas, que fica localizado no Centro de Convivência no Setor Norte do Campus da Ufam.

As taxas de inscrições possuem valores que variam entre R$ 125,50 a R$ 155,50, com as mensalidades sendo no valor de R$ 68 a R$ 148. Os cursos extensivos serão realizados aos sábados e os intensivos de segunda a sexta-feira.

Calendário de inscrições

Veja o edital: