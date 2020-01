UBSs de Manaus terão vacina Pentavalente a partir desta quarta-feira

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus informa que a partir desta quarta-feira, 15, a vacina Pentavalente estará disponível nas Salas de Vacina das Unidades Básicas de Saúde (UBS) da rede municipal. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) recebeu do Ministério da Saúde 15 mil doses da vacina, quantitativo abaixo da média mensal normal do abastecimento, que é de 20 mil doses.

“A partir da chegada dessa remessa, estamos concentrando nossos esforços para fazer a distribuição para as Salas de Vacina, a fim de atendermos com a maior brevidade a demanda em nossas unidades”, explica a diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica (Devae/Semsa), Marinélia Ferreira.

A vacina Pentavalente garante a proteção contra a difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e contra a bactéria haemophilus influenza, tipo b, responsável por infecções no nariz, meninge e na garganta.

O responsável pelo abastecimento é o Ministério da Saúde, porém, desde o ano passado, o mesmo tem sido feito de forma irregular, em todo o Brasil.

Essa vacina é adquirida por intermédio da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), e precisa passar por testes de qualidade feitos pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) e análise da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).