Turistas ficam feridos após barco virar em porto no Amazonas

Manaus/AM - Aproximadamente 11 turistas ficaram feridos após o barco ‘Anaconda’ virar, na manhã de terça-feira (7), no porto de Novo Airão.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Novo Airão, Márcio Cavalcante, o acidente ocorreu por volta 10h02. O órgão foi acionado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e enviou de imediato uma ambulância para remover as vítimas a um hospital do município.

O coordenador disse ainda, que o barco fazia turismo na região de Anavilhanas. Ele estava ancorado na praia em frente a cidade quando um buraco se abriu no casco e os tripulantes não perceberam, até que o barco virou.

Entre os feridos, estavam turistas de outros Estados do País.