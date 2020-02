TRT11 vai levar Justiça do Trabalho Itinerante para 18 municípios do Amazonas

Manaus/AM - O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região – Amazonas e Roraima (TRT11-AM/RR) retoma, no mês de março, os atendimentos da Justiça do Trabalho Itinerante, que tem como objetivo levar o atendimento jurisdicional às cidades que não possuem sedes de varas trabalhistas. Ao todo, magistrados e servidores do Tribunal vão percorrer 18 municípios do interior do Amazonas durante o mês de março. O calendário completo das itinerâncias de 2020 está disponível no endereço www.trt11.jus.br, campo Corregedoria.

O atendimento inclui a realização de audiências de instrução, julgamento e conciliação, tomada de reclamatórias trabalhistas e a expedição de notificações, intimações, ofícios e outros expedientes. A iniciativa facilita o acesso do trabalhador aos instrumentos legais de reivindicação de seus direitos.

Para ser atendido e ajuizar uma ação não é obrigatório estar acompanhado de um advogado. É necessário apenas ir ao local das tomadas de reclamatórias com um documento de identificação, como a carteira de trabalho, carteira de identidade e CPF (original e cópia), além de levar dados do reclamado (nome, endereço da empresa) e a documentação referente ao que está sendo reivindicado.

Os atendimentos ocorrem no horário de 8 às 12h e das 13 às 17h. Confira os locais que receberão a Justiça do Trabalho Itinerante no mês de março no Amazonas.

Amaturá e São Paulo de Olivença

Os servidores da Vara do Trabalho de Tabatinga (VT) realizarão a tomada de novas reclamatórias e audiências no município de Amaturá, nos dias 2 e 3 de março, na Câmara Municipal da cidade, localizada na Avenida 21 de Junho, N° 1618 - Centro. A equipe realizará, ainda, na cidade de São Paulo de Olivença a tomada de novas reclamações trabalhistas, no dia 5 de março, no Fórum de Justiça da Comarca, localizado na Praça São Paulo, s/nº - Centro.

Codajás

Entre os dias 3 e 5 de março, a equipe da VT de Coari realizará atendimento no município de Codajás, no Centro Social Irmã Serafina, cedido pela Paróquia Nossa Senhora, em frente à Praça Dom Mário. Serão realizadas a tomada de novas reclamatórias trabalhistas e audiências previamente agendadas.

Anori, Beruri e Novo Airão

A tomada de novas reclamatórias trabalhistas nos municípios de Anori, Beruri e Novo Airão será feita pelos servidores da Vara de Manacapuru. O atendimento ocorrerá dia 17 de março, no Fórum da Comarca de Anori, localizado na Rua 31 de Março, 344 – Centro, no dia 24 de março o atendimento acontece no Fórum da Comarca de Beruri, localizado Avenida Presidente Costa e Silva N° 143 - São Francisco, No dia 31 de março a equipe realiza atendimento no Fórum da Comarca de Novo Airão, localizado Rua Ademar de Barros, s/n – Centro.

Pauini e Boca do Acre

A cidade de Pauini receberá atendimento da Justiça do Trabalho Itinerante através da VT de Lábrea, no dia 18 de março, no Fórum de Justiça da Comarca, localizado Avenida Castelo Branco, 247 - Cidade Baixa.

A Justiça do Trabalho também irá, nos dia 4 e 5 de março, se deslocar ao município de Boca do Acre para o cumprimento de mandados e, posteriormente, a localidade receberá atendimento da Vara, nos dias 19 e 20 de março, no Prédio da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), localizado na Rua BL 23, Km 07. No período, serão realizadas a tomada de novas reclamatórias e audiências trabalhistas.

Carauari

No município de Carauari, o atendimento ocorrerá na Secretaria Municipal de Ação Social, localizado na Rua André Costa Pereira, 148 – Centro, entre os dias 18 a 20 de março, posteriormente, nos dias 23 a 26/03. Durante itinerância, a equipe da VT de Eirunepé irá realizar a tomada de novas reclamatórias trabalhistas e audiências.

Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos

O município de Santa Isabel do Rio Negro receberá itinerância, nos dias 23 e 24/03, no Fórum de Justiça de Santa Isabel do Rio Negro, localizado na Rua Beira Rio, s/nº - Centro. A cidade de Barcelos também receberá atendimento, entre os dias 25 e 27/03, no Cartório Eleitoral de Barcelos, localizado na Avenida Mariuá, N° 92 - Centro. No período, serão realizadas a tomada de reclamatórias trabalhistas e audiências nos municípios pelo magistrado e servidores da VT de Presidente Figueiredo.

Manicoré e Novo Aripuanã

Os municípios de Manicoré e Novo Aripuanã receberão atendimento itinerante para a tomada de novas reclamatórias trabalhistas pela equipe da VT de Humaitá. A itinerância ocorrerá no Cartório do Segundo Ofício do Município de Manicoré, localizado Travessa Pedro Tinoco, N° 90 – Centro, entre os dias 25 e 27/03. Em Novo Aripuanã, o atendimento ocorrerá, entre os dias 30/03 a 01/04, no Fórum da Comarca de Novo Aripuanã, localizado na Avenida Dezenove de Dezembro, N° 1068 – Centro.

Maués e Nhamundá

Os servidores da VT de Parintins realizarão atendimento itinerante em Maués, entre os dias 16 e 20/03, no Fórum de Justiça Desembargador Oyama César Ituassú da Silva, localizado na Avenida Guaranópolis, s/nº - Centro. No período, serão feitos a tomada de novas reclamatórias trabalhistas e audiências previamente marcadas. A Vara realizará, ainda, a tomada de novas reclamatórias trabalhistas na cidade de Nhamundá, nos dias 31/03 e 01/04, no Fórum de Justiça Desembargador Carlos Alberto de Aguiar Correa.

Japurá, Maraã e Uarini

Nos municípios de Japurá, Maraã e Uarini serão realizadas a tomada de novas reclamatórias trabalhistas pelos servidores da VT de Tefé. Nos dias 17 e 18/03, o atendimento será realizado no Fórum de Justiça da Comarca de Japurá, localizado na Avenida Juscelino Kubitschek, s/nº - Centro. A Justiça Itinerante irá atender no dia 20/03 a população de Maraã, no Fórum de Justiça da Comarca, localizado na Avenida Castelo Branco, 30 – Centro, e no dia 31/03 será a vez de Uarini, também no Fórum de Justiça local, localizado na Avenida Espírito Santo, 286 – Centro.