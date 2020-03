Tropas policiais permanecem na invasão Monte Horebe no 2º dia de reintegração de posse

Invasão 'Monte Horebe' - a guerra que não aconteceu

Manaus/AM - Moradores da invasão Monte Horebe vivem o segundo dia de desocupação da área nessa terça-feira (3). Forças policiais e órgãos do Governo continuam no local, mas hoje a movimentação é bem menor que ontem, quando os comunitários fizeram um cordão humano para tentar impedir a entrada deles.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), a previsão é que o processo de reintegração dure por 15 dias. Até esta segunda-feira (1), mais 300 casas foram demolidas e segundo a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), 80 famílias realizaram o cadastramento na unidade VI do Colégio Militar da PM.

Hoje, equipes da Semasc vão visitar as casas dentro da invasão para entregar aos moradores um protocolo que deve ser apresentado no momento do cadastramento. Quem aceitar o acordo deve desocupar voluntariamente o território para que possa receber o auxílio-moradia no valor de R$ 600.

Atualmente o número oficial de famílias residentes no Monte Horebe é de 5 mil, mas esse número pode ser bem maior.