Três times ainda brigam por duas vagas nas semifinais do primeiro turno do Barezão

Manaus/AM - A 6ª rodada do Campeonato Amazonense foi concluída no último domingo (16), com a vitória de goleada do Nacional por 5 a 2 sobre o Princesa do Solimões. No sábado (15), o Fast venceu o Penarol por 2 a 1 e subiu para a terceira posição na tabela e o Manaus venceu o Iranduba por 1 a 0, garantindo classificação para as semifinais do primeiro turno.

A 7ª e última rodada do primeiro turno vai definir o líder da fase de classificação e mais dois times para as semifinais. Os já classificados Amazonas e Manaus, líder e vice-líder respectivamente, jogam na quinta-feira (20) para definir quem vai fechar o primeiro turno no topo da tabela. O Amazonas possui 16 pontos e o Manaus 14, ambos invictos. A partida será realizada às 20h30, na Arena da Amazônia.

Na terça-feira (18), o Fast pode definir sua classificação. O Tricolor de Aço está na terceira posição com 10 pontos e uma vitória sobre o Iranduba, o lanterna, garantirá o Fast nas semifinais.

Quem também ainda luta por classificação é o Nacional que vai decidir a vaga contra o Penarol, em Itacoatiara, no próximo domingo (23). O Leão da Velha Serpa já está eliminado com apenas 5 pontos. Já o Leão da Vila Municipal está em quarto na tabela com 9 pontos.

Fora da zona de classificação com 8 pontos, mas ainda com chances de ir para as semifinais, o São Raimundo também vai decidir fora de casa, em Manacapuru, sua classificação. O time encara o já eliminado e penúltimo colocado do Barezão, o Princesa do Solimões, também no domingo.