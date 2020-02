Três quilômetros de vias da Cidade Nova são recuperadas em Manaus

Manaus/AM - A quarta etapa do maior programa de requalificação viária lançado pela Prefeitura de Manaus, o "Requalifica", está recapeando três quilômetros de importantes corredores da Cidade Nova, na zona Norte. Com essa ação, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) alcança a marca de, aproximadamente, 16 quilômetros de malha viária recuperada na comunidade.

"No planejamento traçado pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, a cada nova etapa do ‘Requalifica’, as vias recuperadas vão se integrando. Na Cidade Nova, por exemplo, com o Requalifica 1 recuperamos 8,3 quilômetros e mais 4,3 quilômetros com o Requalifica 2", explicou o secretário da Seminf, Kelton Aguiar. “Estamos trabalhando de forma intensa, pois sabemos da demanda desse bairro, que é um dos mais populosos de Manaus”, completou.

O serviço de fresagem - retirada total do asfalto antigo - teve início pela rua Itanhaém. Cerca de 400 toneladas de Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) foram aplicadas por dia em 870 metros da via. Quem passa pelo conjunto Oswaldo Frota também percebe as melhorias em duas principais avenidas do bairro, a Gravatai e Irianápolis, que foram recapeadas e já liberadas para uso da população.

Para a boleira Rosângela Boaventura, moradora da área, a atuação da Prefeitura de Manaus no bairro é um sinal da atenção que vem sendo dada à infraestrutura das comunidades. "Fica muito melhor para eu levar minhas encomendas, porque antes o asfalto estava muito desnivelado. Agora, posso dirigir com mais tranquilidade, melhora até nosso humor", brincou.

Na programação do Requalifica 4, outras vias da Cidade Nova receberão recapeamento, como a avenida Atroaris, rua São Lourenço, 225, 220 e rua Bacuri.