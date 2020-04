Toque de recolher é decretado em Manacapuru após aumento dos casos de Covid-19

Carta aberta a Arthur e Wilson Lima

Manaus/ AM - Primeiro no ranking de casos de coronavírus, a prefeitura de Manacapuru decretou o toque de recolher das 20h às 6h como medida de prevenção. O município conta com 28 casos, 206 pessoas em isolamento e mais 111 notificados.

O Ministério Público Estadual já expediu recomendação para garantir a segurança sanitária na prestação de serviços essenciais no município à prefeitura e aos responsáveis por casas lotéricas, agencias bancárias, supermercados entre outros locais sujeitos a aglomeração.