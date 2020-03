TJAM adia divulgação do resultado final de concurso público

Favorecimento criminoso de militares a traficantes

Manaus/AM - O resultado final do concurso público do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) que estava previsto para ser divulgado nesta quinta-feira (5), foi adiado de acordo com retificação publicada no Diário Eletrônico do TJ na edição de hoje. A data provável de divulgação passou para 10 de março, próxima terça-feira.

O concurso público do TJAM teve um total de 68.750 candidatos inscritos, para 160 vagas, além da formação de cadastro de reserva, sendo 140 vagas para o cargo de Assistente Judiciário (Nível Médio) e 20 para o cargo de Analista Judiciário (Nível Superior).

Para o cargo de Analista Judiciário (Nível Superior) todas as 20 vagas foram designadas para atuação na Comarca de Manaus. Já para o cargo de Assistente Judiciário (Nível Médio), das 140 vagas estipuladas em edital, 127 foram designadas para atuação na capital e 13 vagas para o interior, distribuídas entre a Sub-Região do Alto Solimões (abrangendo as Comarcas de Atalaia do Norte; Benjamin Constant; São Paulo de Olivença; Santo Antônio do Içá; Tabatinga e Amaturá) e a Sub-Região do Baixo Amazonas (abrangendo as Comarcas de Parintins; Barreirinha; Boa Vista do Ramos; Nhamundá; São Sebastião do Uatumã e Urucará).