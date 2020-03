TJ divulga editais para seleção de estagiários no Amazonas

Coronavírus obriga Bolsonaro a conectar-se com a realidade

Manaus/AM - Três editais com vagas de estágio de nível médio e superior foram lançados nesta sexta-feira (13) pela Escola de Aperfeiçoamento do Servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas (Eastjam). As vagas são para 17 comarcas do interior do Amazonas. Os editais podem ser conferidos abaixo.

O Edital TJAM n.º 03/2020-SPENMINT2020 torna pública a classificação preliminar dos candidatos que estão concorrendo à seleção para estágio de nível médio em 17 comarcas do interior, abrindo prazo de dois dias para interposição de recursos por parte dos candidatos classificados. Eventuais recursos devem ser formalizados exclusivamente por e-mail (escoladoservidortjam@gmail.com), observadas as orientações descritas no item dois do edital.

Já o Edital TJAM n.º 02/2020-SPENSINT2020GUAJARÁ traz a homologação e classificação preliminar dos candidatos para estágio de nível superior, na área de Direito, resultado de Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Tribunal de Justiça do Amazonas e a Universidade Federal do Acre. Da mesma forma, o edital estabelece prazo de dois dias para interposição de recurso, com a especificação de procedimentos.

O terceiro e último edital - TJAM n.º 03/2020-SPENSINT2020 -, torna pública a classificação definitiva e os procedimentos de admissão para os candidatos aprovados e os que comporão cadastro reserva para Estágio na área de Direito, na Comarca de Itacoatiara. Os candidatos convocados para admissão têm prazo de sete dias úteis para comparecer ao fórum do Município e apresentar a documentação especificada no edital.