Terceira vítima do coronavírus no Amazonas morreu antes de chegar no hospital

A sala rosa do PS 28 de Agosto

Manaus/AM - Um terceiro óbito foi confirmado no Amazonas pelo novo coronavírus. A nova vítima era diabética e faleceu a caminho do hospital, segundo a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), Rosemary Pinto, nesta terça-feira (31). O nome da pessoa não foi informado.

A diretora da FVS frisou que a pessoa estava em grupo de risco e quando chegou na unidade de saúde já não tinha muito o que fazer, por isso ela pediu para que as pessoas que estiverem nessa faixa que busquem o logo o atendimento. Esta é a segunda morte confirmada no Estado em menos de 24h.