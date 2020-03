Roberta Miranda chega no Amazonas usando máscara contra Coronavírus e fã ironiza

É preciso parar a rede de milícia que fomenta o ódio e divide o País

Fazendo uma série de shows pelo Brasil, Roberta Miranda está preocupada com o Coronavírus.

A cantora chamou atenção por usar uma máscara cirúrgica ao chegar ao município de Lábrea, no interior do Amazonas, onde fez um show no sábado. Ela foi recebida por fãs, e um deles que postou a foto do momento e brincou: "Bonita, ela que vive viajando que pode trazer para a gente".

Na última semana, Roberta Miranda fez ainda um show em Manaus, em comemoração antecipada ao Dia da Mulher.

Em outros países, a agenda de artistas anda sofrendo mudanças e muitos cancelamentos de shows e eventos, por conta do Covid-19.

Os casos confirmados de Coronavírus no Brasil chegaram a 20 neste domingo (8). No Amazonas, não há nenhum confirmado e as suspeitas caíram de 4 para 2 casos.