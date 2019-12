Tefé é o município onde mais se consome peixe no Amazonas, diz instituto

Manaus/AM - Em Boletim do Desembarque Pesqueiro do 1º semestre de 2019, o Instituto Mamirauá informou que Tefé é o município onde mais se consome peixes no Amazonas. Os dados também mostram que cerca de 900 mil quilos de peixes foram comercializados em Fonte Boa, Santo Antônio do Içá e Tefé.

O levantamento cita que em Tefé o peixe preferido da população é o curimatá, sendo a espécie mais encontrada no mercado tefeense. No mesmo período, o município de Santo Antônio do Içá seguiu a preferência pelo mesmo pescado com uma taxa de 15,9% da produção desembarcada no mercado local. Já em Fonte Boa, o tambaqui liderou as preferências com 15% do total de desembarque durante o período analisado.

No total, 894.209 kg de peixe chegaram aos comerciantes e consumidores locais dos três municípios amazonenses monitorados.

Tambaqui e dourada são os peixes mais valorizados; traíra e mapará os mais baratos

O valor médio de venda e o preço de cada tipo de peixe por quilo também foram levantados pelo -monitoramento do Instituto Mamirauá.

Na primeira metade de 2019, o tambaqui teve o maior valor médio de mercado em Tefé, com R$ 9,98. Em Fonte Boa, essa posição foi da dourada, atingindo o preço de R$ 11,38 kg. A traíra foi o peixe cujo preço da carne foi mais barato correspondendo a R$ 1,15 kg, no município tefeense. Já em Fonte Boa, o mapará foi a espécie mais barata avaliada em R$ 1 kg.

Os preços de peixes em Santo Antônio do Içá não foram divulgados nessa edição do boletim.

Frigoríficos e o monitoramento pesqueiro

Para registrar os números pesqueiros da região, o Instituto Mamirauá tem coletores treinados trabalhando todos os dias nos portos da região. São anotados dados como produção mensal, preço médio de venda, principais áreas de origem do pescado e apetrechos utilizados pelos pescadores. As informações são fornecidas pelos próprios pescadores, associações e colônias de pesca, revendedores e também por frigoríficos das cidades, que recebem parte da produção.

De acordo com o levantamento, o frigorífico Frigopeixe de Tefé recepcionou 47% da produção desembarcada durante o período de monitoramento de janeiro a junho de 2019, sendo que, 31% desse pescado veio de revendedores. No município de Fonte Boa, foi desembarcado 48% do pescado distribuído entre os quatro frigoríficos locais. Já em Santo Antônio do Içá 35% da produção foi recepcionada nos seis frigoríficos.

Toda a produção ilegal apreendida pela Secretária de Municipal do Meio Ambiente de Tefé (Semma) foi composta por pirarucu. O pescado foi doado para as entidades e organizações Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Escola Municipal Bertholletia Excelsa; Centro Municipal de Convivência da Família, Pastoral do Menor, Serviço de Acolhimento Destinado a Crianças e Adolescentes Dr. DaiskuIkqueda, Secretaria Municipal de Educação (Semed) e Pastoral da Solidariedade da Paróquia de Bom Jesus.

Boletim de Desembarque Pesqueiro do Instituto Mamirauá

O boletim de desembarque pesqueiro é uma publicação financiada pela Fundação Gordon e Betty Moore, e representa um grande esforço para retratar a real produção pesqueira do médio e alto curso do rio Solimões. As informações contidas nele são de extrema importância para a gestão da pesca. Sua divulgação tem o papel de demonstrar a importância da pesca artesanal a atender as necessidades dos diferentes segmentos envolvidos com a pesca local, ajudando a embasar as medidas de gestão dos recursos pesqueiros.

O informativo semestral é coordenado pelo Programa de Manejo de Pesca (PMP) do Instituto do Mamirauá, organização social fomentada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).