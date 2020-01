Técnicos da Susam são preparados para enfrentar novo coronavírus

Manaus/AM - Técnicos da Secretaria de Estado de Saúde (Susam) participaram, na última sexta-feira (24), de uma webconferência realizada pelo Ministério da Saúde (MS) sobre o novo coronavírus. O objetivo é preparar a rede pública de saúde para o atendimento de casos que possam surgir no Brasil. No momento, conforme o MS, não há confirmação de casos no país.

Durante a conferência, a chefe do Departamento de Ações de Saúde da Secretaria Executiva de Atenção Especializada da Capital (SEA- Capital) da Susam, Nayara Maksoud, lembrou aos técnicos que quanto mais informações sobre o assunto, melhor a rede estará preparada.

“Temos que buscar o máximo de informação sobre o tema, informações técnicas, pois somos responsáveis por replicar essas informações nas unidades, preparando nossas equipes para atuarem da forma mais eficiente possível”, afirmou Nayara.

Diante dos casos de doença respiratória na China, causados pelo novo coronavírus, o Ministério da Saúde instalou o Centro de Operações de Emergência (COE) para atuar em possíveis casos.

A conferência foi conduzida pelo secretário substituto de Vigilância em Saúde, Julio Croda. Durante a reunião, ele afirmou que não há caso da doença no Brasil. “Até o momento, não há detecção de nenhum caso suspeito no país”, disse Julio.

Nota técnica

Nayara Maksoud informou que a Susam e a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) estão concluindo uma nota técnica com orientações para a rede estadual de saúde do Amazonas. O documento é embasado nas informações repassadas pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

A webconferência foi transmitida para técnicos da área da saúde de todo o país. Na reunião, Julio Croda apresentou o Boletim Epidemiológico emitido pela Secretaria de Vigilância em Saúde com informações sobre o coronavírus.

O boletim apresenta um panorama da doença na China e nos demais países onde já houve casos confirmados, assim como orientações sobre como identificar sintomas, notificar casos, assim como procedimentos para diagnóstico e cuidados com o paciente.