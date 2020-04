Técnico de enfermagem é mandado para casa sem saber que estava com coronavírus em Manaus

Redescobrindo a beleza da mulher em meio a pandemia

Manaus/AM - Familiares do técnico de enfermagem Francisco Fredson da Silva Pinto, ficaram revoltados após descobrirem que o profissional foi mandado para casa sem saber que estava com coronavírus.

Ele já teria ido ao hospital há duas semanas, quando médicos suspeitaram de uma gripe simples, na quarta-feira, 25 de março, ele teria piorado e não foi trabalhar. Na quinta-feira, 26, ele foi internado e ficou na sala rosa, do Hospital 28 de Agosto, onde havia uma pessoa que havia testado positivo para o coronavírus.

No sábado, 28, Fredson recebeu alta e foi mandado pra casa. Porém, Fredson apresentou piora. Na segunda-feira (30), a família de Fredson ligou para o hospital e aí foi quando teve a surpresa: Ele havia testado positivo para o covid-19. A revolta surgiu após a família descobrir que o resultado saiu ainda no sábado, dia da alta hospitalar de Fredson, que foi levado para junto da sua família, todos eles fazem parte do grupo de risco: "A gente só foi saber na segunda. Nesse período de tempo todo mundo teve contato com ele sem nenhum equipamento de segurança individual, nenhuma máscara, luva. Das 3 pessoas foram eu, minha mãe e meu avô. Minha mãe é hipertensa, tem diabetes (igual ele né?) e eu sou asmática. E todos nós tivemos contato com ele.", disse a irmã do técnico de enfermagem.

"A gente tá bem triste já que o exame foi liberado no sábado, junto com ele, pq nao falaram pra ele que ele tava com Covid? Ou porque eles nao ligaram e avisaram, você ta com Covid". completou.

A FVS, que até o momento não havia confirmado a internação de profissionais da saúde no Amazonas, voltou atrás após ser questionada pela filial do grupo Globo no Amazonas e disse ter dois profissionais internados.