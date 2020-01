Manaus/AM - Após o Governo do Estado anunciar o início das contratações diretas de terceirizados da saúde para amanhã, quarta-feira (8), o presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro Mário de Mello, publicou uma nota, informando que desconhece que a Corte de Contas tenha autorizado o Governo do Amazonas a contratar tais servidores. Confira:

Foto: Divulgação / TCE