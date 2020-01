TCE Amazonas faz treinamento interno com servidores

Manaus/AM - Servidores da Ouvidoria do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE AM) participaram, na manhã desta sexta-feira (24), de treinamento interno voltado para a capacitação e o aprimoramento as ações realizadas pela Corte de Contas. O treinamento ocorreu na sala de informática da Escola de Contas Públicas (ECP).

O treinamento teve como objetivo estabelecer um programa de capacitação continuada aos servidores, proporcionando conhecimento a diversos sistemas, como afirmou o diretor da Ouvidoria do TCE, Harleson Arueira.

“O objetivo é estabelecer um programa de capacitação continuada dos servidores da ouvidoria, tanto de aprimoramento dos sistemas, como de análise e tratamento das demandas recebidas. Esse tratamento específico veio logo no início do ano por conta de ingresso de novos servidores na ouvidoria e de atualização na legislação que precisamos nos adaptar. Então, por isso elaboramos esse treinamento interno”, afirmou, ao relembrar.

Sistema da CGU

No primeiro dia de treinamento, os servidores tiveram acesso ao “Sistema de Ouvidoria Fala Brasil da Controladoria Geral da União (CGU)”. O treinamento foi passado pelo Coordenador de Ações do Núcleo de Ouvidorias da CGU, Waldemar Farias Neto. Entre os assuntos abordados no treinamento estão a lei de Código de Defesa do Usuário, Lei de Proteção de Dados e Lei de Acesso à Informação.

“Hoje, nós realizamos a apresentação da plataforma Fala Br, uma plataforma de acesso ao sistema informação e Ouvidorias que a CGU disponibiliza para os órgãos dos Estados e municípios que queiram aderir ao sistema. O sistema é totalmente responsivo. O cidadão pode acessar para fazer sua denúncia, reclamação e fazer seu pedido de acesso à informação”, explicou Waldemar Farias.

O segundo dia treinamento aos servidores será na próxima segunda-feira (27), onde será abordado o tema: “Recebimento e Tratamento das Demandas via site, e-mail e WhatsApp”. Os instrutores para o segundo dia será o diretor-uvidor do TCE AM, Harleson Arueira e o servidor Francisco Neto.