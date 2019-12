Susam libera R$ 2,5 milhões à Unisol que administra Hospital Francisca Mendes

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) liberou na última sexta-feira (27) o pagamento referente ao mês de novembro de serviços prestado pela Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões (Unisol), que administra o Hospital Francisca Mendes. Conforme a Susam, o valor, que deverá estar na conta da Unisol na próxima segunda-feira (30), garante pagamento em dia, considerando que o prazo contratual é de até 90 dias após a prestação do serviço.

Segundo a Susam, o pagamento de mais de R$ 2,5 milhões já foi empenhado.

O secretário de Saúde, Rodrigo Tobias, esclareceu que a Secretaria e o Governo do Estado não são responsáveis pelo pagamento de servidores terceirizados. A Susam também esclarece que, desde o inicio em 2014, o contrato com a Unisol nunca previu pagamento de 13º salário, o que não significa que a Unisol, assim como as demais empresas não tenha que pagar o benefício aos seus funcionários.

Rodrigo Tobias lembrou que a Secretaria prorrogou o contrato com a Unisol por mais seis meses a fim de organizar o processo de transição para a mudança de gestão que vai ocorrer no hospital após esse período. Uma equipe da Susam está atuando na reestruturação da unidade e reorganização dos serviços.

Houve também um redimensionamento do quadro de pessoal da Unisol com base em estudos técnicos sem influenciar a qualidade dos serviços. Os funcionários dispensados terão seus direitos trabalhistas reconhecidos em um acordo realizado na sexta-feira (27) no Ministério Público do Trabalho, com a participação da Unisol, Susam e os representantes dos trabalhadores.