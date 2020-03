Susam diz que bebê não morreu por cair no chão da maternidade Ana Braga

Amazonino: ‘eleição é só um detalhe’

Manaus/AM - Um bebê recém-nascido de forma prematura, com sete meses, morreu na maternidade Ana Braga, na zona Leste de Manaus, na noite da última sexta-feira (20). O pai, Lidenilsom Cavalcante, afirma que a criação morreu após cair e bater com a cabeça no chão da unidade hospitalar devido a negligência dos profissionais em atender sua esposa, Kellici de Oliveira. A Secretaria de Saúde do Amazonas (Susam) se manifestou na tarde deste sábado (21) e afirmou que abriu investigação para apurar a possível falha da equipe médica no atendimento e informou que o recém-nascido não caiu no chão da maternidade.

“A direção da Maternidade Ana Braga informa que abriu um processo administrativo para apurar a causa da morte do recém-nascido prematuro da paciente K.O.M, na noite de sexta-feira (20/03). A investigação é para saber as circunstâncias em que se deu o atendimento e se houve falha da equipe médica. Conforme informado à direção, a criança não caiu no chão. A parturiente, que estava com 26 a 27 semanas, deu à luz um bebê prematuro (sete meses) após passar por avaliação médica e ser encaminhada para exames. Enquanto aguardava, a paciente sentiu que ia nascer e deitou-se ao chão”, afirmou a Susam.

A secretaria ainda afirma que o recém-nascido foi levado para a unidade de cuidados progressivos, mas não resistiu.