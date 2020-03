Surto de sarna faz presos serem retirados às pressas de cela em delegacia no Amazonas

Bolsonaro é o que menos perde com Coronavírus

Manaus/AM - Detentos da unidade prisional de Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas, tiveram que ser retirados da cela às pressas por causa de um surto de sarna no local.

A ocorrência se deu nessa segunda-feira (23). Na ocasião, os internos apresentavam coceira intensa e lesões na pele. Todos foram levados para o pátio da unidade e receberam atendimento médico e remédios, enquanto o espaço era higienizado. Após o término do processo eles retornaram e foram orientados quanto a higiene pessoal e local.

A sarna humana, também conhecida como escabiose é transmitida por um tipo de ácaro. Ela se propaga rapidamente por meio do contato direto com a pessoa contaminada ou de itens pessoais como roupas, lençóis, toalhas e outros.