Suframa implementa canais digitais para receber documentos em Manaus

Manaus/AM - A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) torna público alguns procedimentos implementados para o recebimento de documentos por meios digitais já em uso, assim como outros implementados pela Suframa a fim de agilizar trânsito de documentos entre usuários e a autarquia em obediência à portaria 228/2020. Para os usuários dos serviços da autarquia que necessitam protocolar documentos junto ao gabinete da Superintendência, fica disponível o e-mail gabin@suframa.gov.br. Já para documentos direcionais à Superintendência Adjunta de Projetos (SPR) e suas unidades administrativas correlatas - tais como as coordenações-gerais de Acompanhamento de Projetos Industriais (Cgapi), de Análise de Projetos Industriais (Cgpri) e de Análise e Acompanhamento de Projetos Industriais (Cgpag) -, fica à disposição o e-mail sprprotocolo@suframa.gov.br. Quem precisa protocolar documentos junto à Superintendência Adjunta de Operações (SAO) e suas respectivas unidades pode enviar mensagem para o e-mail sao@suframa.gov.br. Já para a Superintendência Adjunta Executiva (SAE), foram disponibilizados os seguintes endereços eletrônicos para contato: cglog@suframa.gov.br, para documentos referentes à Coordenação-Geral de Recursos Logísticos (Cglog); cgrhu@suframa.gov.br, direcionado à Coordenação-Geral de Recursos Humanos (Cgrhu); e coarr@suframa.gov.br, para a Coordenação-Geral de Execução Orçamentária e Financeira (Cgorf).

Para garantir que as mensagens com anexo enviadas à Suframa sejam recebidas corretamente, é necessário atentar para algumas recomendações da Coordenação-Geral de Modernização e Informática (Cgmoi), conforme abaixo:

- Arquivos anexos devem estar na extensão PDF e não ultrapassar 30mb;

- Documentos devem ser de texto ou foto, podendo ser nos modos preto e branco, mono ou em escalas de cinza;

- Resolução máxima permitida de 200 dpi para textos, 300 dpi para textos com ilustração e de 400 a 600 dpi para plantas;

- No caso de documento com textos, deve ser ativada a opção OCR, para que o conteúdo possa ser reconhecido;

Caso algumas dessas orientações não possam ser cumpridas, o interessado deve providenciar a compactação ou divisão do documento a ser protocolado para que se adeque ao exigido pelo setor de informática da Suframa.

Todos os usuários, independente de cadastro prévio, podem consultar o andamentos dos processos protocolados por meio do site institucional da Suframa, no link da pesquisa pública do Sistema Eletrônico de Informação (SEI), em http://site.suframa.gov.br/assuntos/processo-eletronico-sei-1.