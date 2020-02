SSP amplia curso de inclusão digital para idosos em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) vai ampliar o projeto de inclusão digital para idosos em 2020, triplicando o número de turmas. Com dez anos de existência, o projeto coordenado pelo Programa de Prevenção à Violência (DPV) já atendeu em torno de 3 mil alunos da comunidade, além de servidores ativos e aposentados do sistema de Segurança.

Em 2019, o projeto qualificou cem idosos em quatro turmas. Para este ano, serão abertas 16 turmas, sendo oito às segundas e quartas-feiras, e outras oito às terças e quintas, nos turnos matutino e vespertino.

Para ampliar o número de vagas, o número de computadores passará de 20 para 40, e as aulas ocorrerão em dois locais. Em 2019, a estrutura utilizada era uma sala no Instituto Médico Legal (IML). Para 2020, também haverá aulas na Academia de Polícia do Amazonas (Acadepol).

Inscrições

Os interessados no curso deverão comparecer à Acadepol a partir da segunda semana de fevereiro, no horário comercial. Para se inscrever, é necessário levar documentos originais: RG, CPF, comprovante de residência e de escolaridade, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) ou do plano de saúde.

Os requisitos para a inscrição são saber ler e escrever, ter disponibilidade de horário e estar dentro da faixa etária prevista.

A meta é atender 320 pessoas nos cursos de nível básico, médio e avançado. Segundo o coordenador do DPV, capitão da Polícia Militar, Diego Paiva, o público-alvo do projeto é de pessoas a partir dos 50 anos.