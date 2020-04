Sobe para 3 número de casos confirmados de Covid-19 em indígenas no Amazonas

Carta aberta a Arthur e Wilson Lima

Manaus/AM – Chegou a três o número de indígenas confirmados com Covid-19 no Amazonas. Todos são da etnia Kokama, moradores do município de Santo Antônio do Iça.

A primeira foi uma jovem de 20 anos que testou positivo após ter contato com um médico. Ela é agente de saúde e acabou tendo contato com outros indígenas de sua aldeia.

O segundo contaminado é parente da jovem. A agente de saúde e mais seis familiares, assintomáticos, estão em isolamento. O outro infectado é um homem de 37 anos.