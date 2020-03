Sobe para 26 o número de casos de coronavírus no Amazonas

O inimigo invisível

Manaus/AM -A Fundação de Vigilância de Saúde (FVS) confirmou nesse domingo (22), 26 casos confirmados do Covid-19 no Amazonas. Segundo o órgão, 25 casos estão concentrados na capital e um no município de Parintins.

Neste último, o paciente foi transferido para Manaus e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Delphina Aziz. Apesar disso, o quadro de saúde dele é estável e não corre risco de morte.

Entre os pacientes infectados com o novo coronavírus, estão ainda uma idosa de 70 anos e outro de 83. A FVS ainda explica em coletiva que o Amazonas vive, nesse momento, um estágio de transmissão local e que apenas um caso não é importado.