Sobe para 12 o número de casas destruídas por incêndio em Manaus; Prefeitura auxilia vítimas

Manaus/AM - Após o incêndio ocorrido por volta das 13h deste domingo (23), na rua São Lucas, do bairro São Lázaro, zona Sul da capital, a Prefeitura de Manaus montou uma força-tarefa entre os órgãos de apoio e proteção social para prestar auxílio às vítimas. Ainda não se sabe ao certo o número de residências atingidas, mas o levantamento inicial já contabiliza 12 casas atingidas, em sua maioria com perda total.

Neste momento, a Semasc atua em parceria coma Defesa Civil no levantamento das famílias atingidas pelo incêndio. “Além do cadastramento das famílias, fizemos uma primeira vistoria na área atingida pelo fogo para verificar as casas queimadas, entre casas de madeira, mistas e de alvenaria. A avaliação foi para verificar o risco de desabamentos e isolar os locais que ofereçam perigo aos moradores do local”, destacou o secretário executivo de Proteção e Defesa Civil, Cláudio Belém.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) também atuam no local, com apoio de duas motolâncias e uma ambulância. “Os hipertensos, as gestantes, crianças, diabéticos, todos estão sendo monitorados pelo SAMU. Não tivemos nenhum caso de óbito ou lesão grave causada por queimadura. O atendimento se concentra nas pessoas que inalaram grande quantidade de fumaça”, finalizou a subsecretária municipal de Saúde, Adriana Elias.