Sob forte emoção, Corpo de Arlindo Jr. é sepultado no cemitério São João Batista

Manaus/Am - O corpo de Arlindo Jr., o eterno Pop da Selva, foi sepultado em Manaus no cemitério São João Batista. Sob forte emoção, amigos, familiares e fãs estiveram presentes no local para prestar uma última homenagem.

“Umas das pessoais mais incríveis que já conheci na minha vida”, disse Prince do Boi, o amo do Caprichoso, amigo de longa data de Arlindo. “Nós descobrimos uma coisa que nem o Arlindo sabia, hoje todas as ruas de Parintins dançaram em homenagem a Arlindo, não resta dúvida que Arlindo foi uma das maiores referências de cultura”, finalizou.

Após pedidos, o corpo de Arlindo, que estava sendo velado no centro de convenções Vasco Vasques em Manaus, foi levado para Parintins na manhã desta terça-feira (31), para que os moradores da Ilha da Magia também pudessem se despedir, e retornou a Manaus por volta de 13h30 para seguir ao sepultamento.