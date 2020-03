Situação de emergência é decretada em Humaitá, no Amazonas

Brasil acorda da hipnose do falso mito

Manaus/AM - A situação de emergência por 90 dias foi decretada no município de Humaitá, no inteiro do Amazonas, nesta quinta-feira (19) por conta do novo coronavírus (Covid-19). A prefeitura também decidiu suspender cirurgias, exames e consultas eletivas pelo período de 15 dias que seriam realizadas no Hospital Regional de Humaitá.

O prefeito de Humaitá, Herivânio Vieira, também decretou as suspensões das aulas no município por 30 dias, dos eventos públicos, das férias de servidores da saúde, viagens dos servidores e outros eventos com aglomeração de pessoas. O município não possui casos suspeitos de coronavírus.