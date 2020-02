Sistema deve acelerar identificação de veículos clonados e celulares roubados no Amazonas

Manaus/AM - Em Manaus, policiais militares e civis poderão checar em tempo real se um celular tem restrição de roubo ou furto ou se um veículo é clonado. A novidade é parte das mudanças para modernização do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), usado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) para gerenciar informações e subsidiar o trabalho policial nas ruas.

As mudanças visam agilizar o trabalho policial com o emprego da tecnologia. As melhorias estão em teste desde o mês de agosto de 2019 e foram feitas pelo Departamento de Tecnologia (DTEC) da SSP-AM e pela empresa Processamento de Dados do Amazonas (Prodam).

Além da criação do cadastro e consulta de celulares com restrição de roubo e furto, o sistema possibilita ao policial que está nas ruas, verificar se um veículo é clonado. Outra ação foi a integração com o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp).

De acordo com o chefe do DTEC, delegado Bruno Hitotuzi, a integração de dados com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Governo Federal, vai permitir ampliar a base de consultas sobre pessoas com mandados de prisão em aberto, facilitando a prisão de foragidos de outros estados.

“Estamos fazendo um trabalho em conjunto com a Senasp, pois o órgão busca reunir os Boletins de Ocorrência de todos os estados, e criar um banco nacional para todas as polícias. Ou seja, se uma pessoa está no Amazonas ou no Rio Grande do Sul, o histórico criminal vai poder ser consultado no Sinesp, que é o sistema deles”, explicou o chefe do DTEC.

A consulta de veículos no sistema também passou por modificações. Segundo Hitotuzi, o Sisp, anteriormente, só consultava a placa do veículo. Com esse tipo de consulta era muito difícil identificar, por exemplo, a clonagem de automóveis. Para melhorar a consulta e a investigação desse tipo de crime, foi lançada uma consulta por meio do lacre, do número de chassi do motor e do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).