Sinetram tem horário diferenciado durante Carnaval em Manaus

Manaus/AM - O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) informa que em virtude da semana de Carnaval, no período de 24 a 26/02, a Central (localizada ao lado do T1) e os Postos de Vendas (localizados no T2, T3, T4 e T5) contarão com horário de atendimento diferenciado.

No dia 24 de fevereiro, o horário de atendimento da Central e os Postos do Sinetram será das 08h às 16h. Já na terça-feira de carnaval (25/02), não haverá expediente. Na quarta-feira de cinzas (26/02), o atendimento será das 13h às 19h.

Os postos do Sinetram localizados na Ufam e no shopping Phelippe Daou voltarão a funcionar apenas no dia 27 de fevereiro. Sobre os pontos terceirizados, o Sinetram alerta aos usuários que fiquem atentos às regras de funcionamento de cada estabelecimento, já que os mesmos são quem definem seus horários.