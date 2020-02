Sine Amazonas divulga 61 vagas de emprego em diversas áreas para esta terça-feira

Manaus/AM - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo, órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 61 vagas de emprego para esta terça-feira (11/02). Os interessados devem comparecer na sede Sistema Nacional de Emprego no Amazonas (Sine-AM), localizada na Galeria+, na avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping).

A distribuição das senhas começa às 7h, e o atendimento é das 8h às 15h. Os candidatos devem estar com os documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de residência e escolaridade.

As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

01 VAGA: SECRETÁRIA

Escolaridade: Ensino Superior cursando (Administração ou áreas afins)

Com experiência

OBS.: Com conhecimento em informática, ter habilidade para trabalhar em equipe ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

01 VAGA: MECÂNICO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência

OBS.: Com experiência em mecânica de motores e caminhão em geral, ser comunicativo, proativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).



01 VAGA: AJUDANTE DE MECÂNICA

Escolaridade: Ensino Médio incompleto

Com experiência

OBS.: Com experiência em mecânica e elétrica de carretas e cavalos mecânicos, ser comunicativo, proativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

01 VAGA: BORRACHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência

OBS.: Com experiência em carretas, cavalinho, empilhadeiras de pequeno e grande porte, proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).



20 VAGAS: AUXILIAR AÇOUGUE

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência ou sem experiência.

OBS.: 1º emprego ou com apenas três registros em CTPS, ter disponibilidade de horário. (Apresentar certificado de reservista, Currículo Atualizado e Documentação completa).

02 VAGAS: ESTÁGIO (Tecnólogo em Segurança no Trabalho)

Escolaridade: Ensino Superior cursando (a partir do 5º período)

Sem experiência

OBS.: Com conhecimento e domínio em informática avançada Word, Excel, PowerPoint ter habilidade para trabalhar em equipe ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

01 VAGA: SOLDADOR

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência

OBS.: Com experiência em solda MIG, MAG e Solda Naval, proativo, com habilidades para trabalhar em equipe, com disponibilidade de horário, proativo e comunicativo. (Documentação completa).

01 VAGA: ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL

Escolaridade: Ensino Superior completo (Ciências Contábeis)

Com experiência

OBS.: Com experiência e conhecimento no sistema RM Totvs, ter conhecimento em fechamento em folha de pagamento, cálculos trabalhistas, 13º, INSS, FGTS, rescisões, E-social, ter habilidade para trabalhar em equipe ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

01 VAGA: ANALISTA CONTÁBIL

Escolaridade: Ensino Superior completo (Ciências Contábeis)

Com experiência

OBS.: Com experiência e conhecimento no sistema RM Totvs, ter conhecimento em fechamento em folha de pagamento, cálculos trabalhistas, 13º, INSS FGTS, rescisões, E-social, ter habilidade para trabalhar em equipe ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

01 VAGA: MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência

OBS.: Com experiência em refrigeração (Chiller, Francoils) possuir experiência em manutenção, ter habilidade para trabalhar em equipe ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

01 VAGA: ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência

OBS.: Com experiência na função, ter conhecimentos em manutenção predial (Hidráulico, Elétrico), que saiba manusear acartonado, proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. Apresentar currículo atualizado. (Documentação completa).

02 VAGAS: VENDEDOR

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência

OBS.: Com experiência em atendimento ao público, ter habilidade para trabalhar em equipe, ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

01 VAGA: SUPERVISOR COMERCIAL

Escolaridade: Ensino Superior completo ou cursando (Administração ou áreas afins)

Com experiência

OBS.: Com experiência na função, possuir CNH “B” ter vivência em atendimento ao cliente, experiência em vendas, com habilidades para liderar equipe, ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

02 VAGAS: AJUDANTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência

OBS.: Com experiência na função, possuir CNH “B”, curso de NR 35 e aplicação de insulfilm ter habilidade para trabalho em equipe, ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

01 VAGA: COORDENADOR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência

OBS.: Com experiência na função, desejável possuir curso de pizzaiolo, ter habilidade para trabalho em equipe, ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

02 VAGAS: AUXILIAR DE BALCÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Sem experiência

OBS.: Possuir curso de informática básica, ter habilidade para trabalhar em equipe ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência

OBS.: Com experiência, proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar com limpeza e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

05 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência.

OBS.: Com habilidades para trabalho em equipe, proativo, comunicativo, possuir mobilidade e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

02 VAGAS: COZINHEIRO INDUSTRIAL (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência

OBS.: Com experiência em cozinha industrial, ter vivência em limpeza, auxílio e reposição de alimentos, executar pré-preparo de saladas e frutas, habilidades para trabalho em equipe, ser proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar com limpeza e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

05 VAGAS: PINTOR (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência

OBS.: Com experiência em pintura de manutenção predial, proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar com limpeza e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

05 VAGAS: SERVENTE (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência

OBS.: Com experiência em manutenção predial, proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar com limpeza e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

05 VAGAS: PEDREIRO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência

OBS.: Com experiência em manutenção predial, proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar com limpeza e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).