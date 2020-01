Sine Amazonas divulga 129 vagas de emprego em diversas áreas para esta quarta

Manaus/AM - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo, órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 129 vagas de emprego para esta quarta-feira (15/01). Os interessados devem comparecer na sede Sistema Nacional de Emprego no Amazonas (Sine-AM), localizada na Galeria+, na avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping).

A distribuição das senhas começa às 7h, e o atendimento é das 8h às 15h. Os candidatos devem estar com os documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de residência e escolaridade.

As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

01 VAGA: SOLDADOR

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência

OBS.: Ter experiência em operação com máquina de solda elétrica, MIG, maçarico e confecção de esquadrias de ferro; ter disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

04 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência

OBS.: Ter experiência na função, possuir CNH categoria “E” remunerada, curso de MOPP e exame toxicológico atualizados, Ter disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

45 VAGAS: ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

OBS.: Que tenha disponibilidade de horário. Com cursos de: rede de distribuição (90 horas), predial, residencial e industrial, NR10 e SEP (40 horas), NR35 (8 horas), possuir conhecimento e experiência no sistema de distribuição de energia BT/MT, será diferencial possuir CNH D, proativo, comunicativo, e com habilidades para trabalhar em equipe.

(Documentação completa).

02 VAGAS: SOLDADOR/MONTADOR

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência

OBS.: Ter experiência na função, possuir cursos na área de soldagem, ter os cursos de NR12 e NR35 atualizados; ter disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência na função, possuir curso do pacote Office, ter vivência na rotina administrativa como recebimento de correspondência, manuseio de documentos, atendimento ao cliente, controle de indicadores e controle de contrato ter boa comunicação e disponibilidade de horário.

(Apresentar Currículo Atualizado e Documentação completa).

01 VAGA: PREPARADOR DE MÁQUINA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência em preparar injetoras de plásticos ou prensas, troca de moldes/ferramental, inspecionar e monitorar as características definidas nas FPF e seus devidos registros, movimentar materiais diversos entre vários pontos da fábrica, com habilidade para trabalho em equipe, comunicativo e ter disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

01 VAGA: OPERADOR DE ESTACIONAMENTO

Escolaridade: Ensino Médio incompleto.

Com experiência

OBS.: Conhecer modelos e marcas de veículos, possuir habilidades para trabalho em equipe, ter boa comunicação e disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

01 VAGA: NUTRICIONISTA

Escolaridade: Ensino Superior completo (Nutrição).

Com experiência

OBS.: Com conhecimento em práticas para controle e eliminação de DTA (Doença Transmitida por Alimento), vivência em gestão e supervisão de fornecimento de alimentação para industrias, ter conhecimento em regulamentos técnicos, resoluções colegiadas, portarias, entre outras das esferas federais, Estaduais e municipais relacionadas à produção fornecimento e distribuição de alimentos ter disponibilidade de horário.

(Apresentar Currículo Atualizado e Documentação completa).

01 VAGA: SECRETÁRIA

Escolaridade: Ensino Superior completo (Administração, Secretariado ou áreas afins).

Com experiência

OBS.: Com experiência na função, ter excelente domínio em informática, conhecimento em confecção de relatórios e utilização de planilhas eletrônicas, vivência no uso de sistema SAP R/3 ferramentas de gestão, possuir habilidades para trabalho em equipe, ter boa comunicação e disponibilidade de horário. (Apresentar Currículo Atualizado e Documentação completa).

03 VAGAS: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Superior completo (Administração, Economia, Contabilidade).

Com experiência

OBS.: Com amplo conhecimento em negociação com clientes, padronização de documentos, conhecimento em confecção de relatórios e utilização de planilhas eletrônicas, vivência no uso de sistema SAP R/3 ferramentas de gestão, conhecimento avançado em precificação, com curso de pacote Office intermediário possuir habilidades para trabalho em equipe, ter boa comunicação e disponibilidade de horário.

(Apresentar Currículo Atualizado e Documentação completa).

01 VAGA: ENGENHEIRO ELETRICISTA DE PROJETOS

Escolaridade: Ensino Superior completo (Engenharia).

Com experiência

OBS.: Com experiência em elaborar relatórios de finanças e projetos, prática em revisar documentos técnicos de projetos, ter disponibilidade de horário.

(Apresentar Currículo Atualizado e Documentação completa).

01 VAGA: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência

OBS.: Com experiência em atendimento ao cliente, ter boa comunicação, habilidades para trabalhar em equipe, ter disponibilidade de horário.

(Apresentar Currículo Atualizado e Documentação completa).

02 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO ON TRADE

Escolaridade: Ensino Superior completo ou cursando (Administração ou áreas afins)

Com experiência

OBS.: Possuir CNH B, veículo próprio (carro), domínio avançado no pacote Office (Outlook, Word, Excel), proativo comunicativo e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

01 VAGA: SECRETÁRIA

Escolaridade: Ensino Médio completo, Superior completo ou cursando.

Com experiência

Possuir experiência na função, com habilidades em edição e elaboração de textos, ter boa comunicação, desejável ter cursos no pacote Office (Word, Excel), Internet, navegadores e gerenciadores de e-mail, intranet e redação de expedientes e correspondências.

OBS.: Que tenha disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

02 VAGAS: SUBGERENTE

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência.

OBS.: Possuir experiência na função, ter vivência com liderança no segmento de supermercados, será um diferencial possuir curso de manipulação de alimentos, que tenha disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

15 VAGAS: AGENTE DE RESSOCIALIZAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência

OBS.: Com boas práticas para o trabalho em equipe, proativo comunicativo, possuir curso de vigilante atualizado, (será um diferencial ser ex-militar) ter disponibilidade de horário.

(Documentação completa, apresentar certificado de reservista).

02 VAGAS: JARDINEIRO PAISAGISTA

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência na área de paisagismo, proativo comunicativo ter disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

01 VAGA: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência.

OBS.: Possuir CNH AB, ter experiência em vendas na área de panificação, ter vivências em vendas nas empresas do distrito industrial ter disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

01 VAGA: BORRACHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência em carretas, cavalinho, empilhadeiras de pequeno e grande porte, proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

05 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência.

OBS.: Possuir experiência, proativo comunicativo, ter mobilidade para trabalhar e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

02 VAGAS: OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio incompleto.

Sem experiência

OBS.: Proativo comunicativo, ter mobilidade para trabalhar e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

05 VAGAS: AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio incompleto.

Com ou sem experiência.

OBS.: Desejável experiência, proativo comunicativo, ter mobilidade para trabalhar e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).



20 VAGAS: GARI (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência ou sem experiência.

OBS.: Com experiência, proativo comunicativo, ter mobilidade para trabalhar e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa e laudo médico atualizado)

01 VAGA: AUXILIAR DE LOJA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência

OBS.: Habilidades em atendimento ao público, proativo comunicativo, ter mobilidade para trabalhar e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

01 VAGA: RECEPCIONISTA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência

OBS.: Com conhecimento Excel, habilidades em atendimento ao público, proativo comunicativo e com disponibilidade de horário ter mobilidade para trabalhar.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

01 VAGA AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência na função, possuir curso do pacote office, ter vivência na rotina administrativa como recebimento de correspondência, manuseio de documentos, atendimento ao cliente, controle de indicadores e controle de contrato ter boa comunicação e disponibilidade de horário. Ter mobilidade para trabalhar.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

08 VAGAS: EMPACOTADOR/ REPOSITOR (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência

OBS.: Com habilidades em atendimento ao público, proativo comunicativo e com disponibilidade de horário ter mobilidade para trabalhar.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).