Sine Amazonas divulga 114 vagas de emprego em diversas áreas para esta sexta

Manaus/AM - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 114 vagas de emprego para esta sexta-feira (21/02). Os interessados devem comparecer na sede Sistema Nacional de Emprego no Amazonas (Sine-AM), localizada na Galeria+, na avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping).

A distribuição das senhas começa às 7h, e o atendimento é das 8h às 15h. Os candidatos devem estar com os documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de residência e escolaridade.

As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.



02 VAGAS: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência em elétrica predial, pintura, possuir cursos de NR10, NR35, eletricista predial ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

22 VAGAS: ELETRICISTA DE LINHA VIVA

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com Experiência

OBS.: Com experiência em manutenção e poda em redes energizadas, possuir cursos de NR10 E SEP (40 horas), NR35 (8 horas), rede de distribuição e linha viva, com CNH CATEGORIA “D”, proativo, comunicativo, e com habilidades para trabalhar em equipe.

(Documentação completa).

01 VAGA: COZINHEIRO À LA CARTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência em cozinha à lá carte, possuir cursos na área de cozinha, ter habilidades para trabalhar em equipe, ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

10 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência.

OBS.: Com habilidades para atendimento ao público, com bom domínio em tecnologias e mídias sociais, ser proativo e comunicativo. Que tenha disponibilidade de horário, (Documentação completa).

01 VAGA: CHEFE DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência.

OBS.: Com conhecimento em culinária regional e internacional, ter boa desenvoltura no preparo de pratos, ter boas práticas em higiene alimentar, possuir habilidades para trabalhar em equipe, ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

02 VAGAS: CHURRASQUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência.

OBS.: Com experiência em preparar e assar frango em máquina específica, com bom senso de organização ter habilidades para trabalhar em equipe, ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

01 VAGA: BORRACHEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência em veículos de pequeno e grande porte, proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

01 VAGA: MECÂNICO

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto.

Com experiência

OBS.: Com experiência em suspensão de veículos de pequeno e grande porte, ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

02 VAGAS: MARCENEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência.

OBS.: Com experiência na função, será diferencial ter experiência na área naval, ser comunicativo, proativo e ter disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

02 VAGAS: AUXILIAR DE MARCENEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência.

OBS.: Com experiência na função, será diferencial ter experiência na área naval, ser comunicativo, proativo e ter disponibilidade de horário.

(Documentação completa).



01 VAGA: VENDEDOR (EXTERNO)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência.

OBS.: Com disponibilidade em residir em outro município, desejável experiência em vendas de artigos domésticos, ser comunicativo, proativo e ter disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

03 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Ter experiência na função, obrigatório possuir CNH categoria “E” remunerada, curso de MOPP e exame toxicológico atualizados, Ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

01 VAGA: MECÂNICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência

OBS.: Com experiência em mecânica de motores e caminhão em geral, ser comunicativo, proativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).



01 VAGA: BORRACHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência em carretas, cavalinho, empilhadeiras de pequeno e grande porte, proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

02 VAGAS: ATENDENTE (PCD)

Escolaridade: Ensino Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência em atendimento ao público, ter habilidades para trabalho em equipe, ser proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar, e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

05 VAGAS: ELETRICISTA (PCD)

Escolaridade: Ensino Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência na função, ter habilidades para trabalho em equipe, ser proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar (Ter disponibilidade para residir em outro município e disponibilidade de horário). (Documentação completa e laudo médico atualizado).

05 VAGAS: MECÂNICO (PCD)

Escolaridade: Ensino Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência na função, ter habilidades para trabalho em equipe, ser proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar (Ter disponibilidade para residir em outro município e disponibilidade de horário). (Documentação completa e laudo médico atualizado).

05 VAGAS: SOLDADOR (PCD)

Escolaridade: Ensino Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência na função, ter habilidades para trabalho em equipe, ser proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar (Ter disponibilidade para residir em outro município e disponibilidade de horário). (Documentação completa e laudo médico atualizado).

05 VAGAS: OPERADOR DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência na função, ter habilidades para trabalho em equipe, ser proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar (Ter disponibilidade para residir em outro município e disponibilidade de horário). (Documentação completa e laudo médico atualizado).

05 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência na função, ter habilidades para trabalho em equipe, ser proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar (Ter disponibilidade para residir em outro município e disponibilidade de horário). (Documentação completa e laudo médico atualizado).

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto.

Com experiência

OBS.: Com experiência, proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar com limpeza e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

01 VAGA: LAVADOR DE VEÍCULOS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto.

Com experiência

OBS.: Com experiência limpeza de veículos, proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar com limpeza e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência em serviços de limpeza, ter habilidades para trabalhar em equipe, ser proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar com limpeza e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

05 VAGAS: GARI (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência em limpeza, proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar com limpeza e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

11 VAGAS: COBRADOR DE TRANSPORTE COLETIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Com habilidade para atendimento público, proativo, comunicativo, com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

01 VAGA: AUXILIAR DE MECÂNICO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto.

Com experiência.

OBS.: Com experiência em manutenção corretiva e preventiva em máquinas e veículos, envolvendo troca de peças e limpeza, conserto e revisão de freios, direção, regulagem de motores e suspensão, ter habilidades para trabalhar em equipe, ser proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar e disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

01 VAGA: AUXILIAR DE LANTERNAGEM (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto.

Com experiência.

OBS.: Com experiência em preparo e pintura automotiva, manutenções preventivas, ter habilidades para trabalhar em equipe, ser proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar e disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

10 VAGAS: ESTOQUISTA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência.

OBS.: Com experiência na função área, ter habilidades para trabalhar em equipe, ser proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar e disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).



01 VAGA: AÇOUGUEIRO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência.

OBS.: Com experiência na função e cozinha industrial, Com habilidade para atendimento ao público, que tenha desenvoltura para trabalho em equipe, ser proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar e disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado)

02 VAGAS: ASSISTENTE DE COZINHA (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência.

OBS.: Com experiência na função e cozinha industrial, Com habilidade para atendimento ao público, que tenha desenvoltura para trabalho em equipe, ser proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar e disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência em serviços de limpeza em diversos materiais, ter habilidades para trabalhar em equipe, ser proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar com limpeza e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

02 VAGAS: AJUDANTE DE COZINHA (HIGIENIZAÇÃO) (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência.

OBS.: Com experiência na função e cozinha industrial (higienização), Com habilidade para atendimento ao público, que tenha desenvoltura para trabalho em equipe, ser proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar e disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).