Sidia oferece vagas de emprego para profissionais a partir dos 50 anos, em Manaus

Manaus/AM - Aposentado há pouco mais de um ano, Sinézio Souza até poderia estar em casa, brincando com os netos, assistindo à TV ou curtindo outras atividades de entretenimento. Ele, no entanto, gosta mesmo é de se autodesafiar e mudou até a trajetória de sua carreira: de industriário, Souza decidiu recomeçar como coordenador de Saúde Ocupacional no Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia.

Souza foi um dos primeiros funcionários contratados pelo Sidia, por meio do recém-criado programa De Volta para o Futuro. O objetivo é valorizar a experiência profissional de pessoas a partir dos 50 anos que, atualmente, teriam menos oportunidades de serem contratadas pelo mercado.

“Nós temos várias vantagens. Uma delas é a de ter vivido muitas experiências que os novos ainda vão passar. É até injusto eles perderem tempo pensando em soluções que nós já vivenciamos e podemos contribuir com elas. É, na verdade, uma troca constante. Os jovens podem gastar toda essa energia pensando no novo”, argumenta Souza.

Tendência

O especialista em Responsabilidade Social do Sidia, Victor Almeida, vê o programa como uma tendência das empresas que buscam a inclusão social. “Mais de 13% da nossa população já é de idosos, e a expectativa é que esse número aumente cada vez mais”, destaca Almeida, ressaltando que o mercado não está acompanhando essa mudança ao dispensar profissionais mais maduros. “Estamos perdendo a mão de obra de pessoas experientes só porque elas atingiram uma certa idade, sendo que muitas delas ainda têm muito a contribuir e a ensinar", afirmou Victor Almeida.

Como se candidatar

No site do Sidia, os candidatos podem se cadastrar para vagas dentro de diferentes setores. Os critérios são: ter 50 anos ou mais; pode estar aposentado ou não, ter vontade de se recolocar no mercado de trabalho e ter afinidade com as vagas oferecidas. O cadastro pode ser feito pelo link https://www.sidia.com/trabalhe-no-sidia/.