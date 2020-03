Show do padre Reginaldo Manzotti é cancelado após coronavírus em Manaus

Sexta-feira 13 com coronavírus e estado de emergência em Manaus

Manaus/AM - O evento "Amazônia Canta a Esperança", com o Padre Reginaldo Manzotti, marcado para hoje (14) foi cancelado após confirmação do primeiro caso de coronavírus em Manaus.

"Tendo em vista a preocupação com o coronavírus e as recomendações da Organização Mundial de Saúde, a Fazenda da Esperança, em unidade com a Arquidiocese de Manaus, vem anunciar o cancelamento do evento. Em breve vamos procurar marcar uma nova data para o evento e sorteio da Ação entre Amigos e comunicaremos a todos", diz o comunicado.

O evento é promovido pela Fazenda da Esperança em Manaus.