Setor de turismo de Manaus participa de evento em Presidente Figueiredo

Manaus/AM - Cerca de 30 empresários de Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus) traçaram parcerias comerciais com operadores de turismo da capital durante a sessão de negócios, que integra a ação Bons Negócios e Gestão Empresarial no Turismo, realizada na última quarta-feira (11/03) pela Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), na Terra das Cachoeiras.

O assessor da Diretoria de Negócios e Eventos da Amazonastur, Daniel Bernardes, informou que pela primeira vez a empresa realizou o encontro no interior do Estado. O objetivo foi o de intermediar as relações comerciais entre empreendedores que atuam na atividade turística em Manaus e em Presidente Figueiredo, potencializando os negócios do setor no município.

“Foi muito proveitosa a sessão, sobretudo pela oportunidade que foi dada aos empresários de Presidente Figueiredo de estreitarem parcerias com os operadores de Manaus. A partir do encontro, os empreendedores sabem a quem procurar nas demandas de serviços que surgirem tanto na capital como no município, traçando as melhores parcerias comerciais na atividade", comentou Daniel, informando que seis empresários manauenses se deslocaram até o município para a sessão de negócios.

Participaram da Sessão de Negócios as empresas Amazon Explorer, AtrativosTur, Icamiaba Turismo, RogerTur, KakauTur, MalocasTur. O próximo município a receber a ação será Novo Airão, entre os dias 13 e 17 de abril.