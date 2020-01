Setor de concentrados de Manaus vai entrar no corredor da morte, diz Omar

Manaus/AM - O senador Omar Aziz (PSD) avaliou a nova norma sobre a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), que deve ser baixada pelo Palácio do Planalto via decreto, como “corredor da morte”.

O decreto, de acordo com declarações do presidente Jair Bolsonaro em entrevista no dia 15, vai elevar para 8% a alíquota do IPI para o setor de concentrados da Zona Franca de Manaus (ZFM) neste ano, no entanto, deve cair para 6%, em 2021, e para 4% em 2022.

De acordo com Omar Aziz, essa escadinha é temerária porque coloca o "o setor de concentrados no corredor da morte”. O senador acrescenta que, a partir daí, as indústrias não farão mais investimentos no Polo Industrial de Manaus (PIM).