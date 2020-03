Sesc inscreve para cursos de violão e outros instrumentos em Manaus

Facção julgava e matava na invasão Monte Horebe

Manaus/AM - O Sesc AM, através do programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG), oferece vagas gratuitas para os cursos de Violão Popular (Iniciante e Intermediário), Banda Marcial, Musicalização através da Flauta Doce (Iniciante e Intermediária) e Canto Coral. As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta, das 9h30 às 17h30 e aos sábados das 9h às 13h, na Seção de Cultura do Sesc, que fica localizada na av. Constantinopla, 288, Alvorada. Os interessados, antes de realizar as inscrições, devem ler os editais dos cursos disponíveis em bit.ly/PCGMUSICA. Veja os cursos: - Violão Popular Iniciante As atividades ocorrem com a apresentação do instrumento, exercícios sobre dedilhados/postura, introdução à partitura, primeira música e escala, propriedades do som (duração, intensidade, timbre e altura) e dedilhado dos acordes. O curso Violão Popular não disponibilizará o instrumento. O aluno deverá levar às aulas: violão, caderno pautado de música e lápis. As aulas serão às quartas-feiras, das 14h às 16h, na unidade Centro de Atividades (rua Henrique Martins, 427, Centro). Idade mínima: 10 anos. Intermediário Nas aulas, serão ajustados “vícios” técnicos e de postura, o aperfeiçoamento da leitura de partitura, tablatura e cifras, formação de repertório, introdução ao conceito de acordes, desenvolvimento da mão direita, dedilhados e ataques diversos, além de tríades e tétrades, escalas musicais, conceito de tom, semitom e prática de conjunto. O curso Violão Popular não disponibilizará o instrumento. O aluno deverá levar às aulas: violão, caderno pautado de música e lápis. Às aulas serão às sextas-feiras, das 16h às 18h, no anfiteatro da unidade Sesc Balneário (av. Constantinopla, 288, Alvorada). Idade mínima: 10 anos.

- Banda Marcial

As aulas serão divididas em teoria e prática instrumental. Serão utilizados trompete, trombone, fliscorne, trompa, tuba, sousafone e percussão marcial/sinfônica (tímpanos, marimba, vibrafone, bombo sinfônico, gongo, caixa, triângulo, tambores marciais). Nesse módulo, serão realizadas aulas sobre organologia, timbre, extensão sonora, limpeza e ajustes dos instrumentos, iniciação à prática instrumental com os métodos de música Dalcroze e Suzuki.

Serão realizados estudos em naipes de prática de conjunto, como forma de aprendizado prático de percepção e leitura em grupos. A Banda Marcial do Sesc disponibilizará instrumentos de seu acervo para que o aluno possa praticar durante as aulas. O aluno deve trazer às aulas: caderno pautado de música e lápis.

As aulas serão no anfiteatro do Sesc Balneário (av. Constantinopla, 288, Alvorada).

Turma 1 - quartas, sextas e sábados, das 13h às 17h;

Turma 2 - terças, quintas e sábados, das 13h às 17h;

Idade mínima: 10 anos

- Musicalização através da Flauta Doce (idade de 7 a 15 anos)

Iniciante

As aulas serão divididas em teoria musical e prática instrumental. Serão utilizados métodos de ensino da música popular, com metodologia lúdica, aprendizado sobre organologia, digitação, primeiras notas, respiração, postura e repertórios que contemplam escalas maiores e seus intervalos, diminutos e aumentados. Será estimulada a criatividade, controle do estresse, desempenho nos estudos, trabalho, relação familiar e demais atividades sociais. O curso não disponibilizará instrumentos. O aluno deve trazer às aulas: flauta doce, caderno pautado de música e lápis.

Aulas às terças, das 14h às 16h, no anfiteatro do Sesc Balneário (av. Constantinopla, 288, Alvorada).

Faixa etária: 7 a 15 anos.

Intermediária

As aulas serão divididas em teoria musical e prática instrumental. Utilizando métodos de ensino da música popular, com metodologia direcionada à "limpeza” de vícios, ajustes na digitação e respiração, ensino prático sobre a organologia do instrumento. O curso não disponibilizará instrumentos. O aluno deve trazer às aulas: flauta doce, caderno pautado de música e lápis.

Aulas às quintas, das 14h às 16h, no anfiteatro do Sesc Balneário (av. Constantinopla, 288, Alvorada).

Faixa etária: 7 a 15 anos.

- Canto Coral (Trabalho Social com Grupos e Sesc na Comunidade)

As aulas serão realizadas em grupo, com meta de desenvolver a formação em canto e organização de coros, com a promoção de atividades artísticas e culturais, voltadas à formação humana, social e estética das comunidades. Serão desenvolvidos estudos iniciais sobre canto, divisão de vozes e formação de coros, primeiras técnicas de respiração, alongamento corporal e sonoridade, além de desenvolver atividades de estudo e pesquisa sobre a diversidade da cultura, das manifestações e dos repertórios regionais, fortalecendo a identidade regional do coral, com o objetivo de promover atividades de formação musical com o público infantojuvenil e de idosos vinculados às comunidades acadêmicas e locais.

Para o curso, os alunos devem levar às aulas: caderno pautado de música e lápis.

Turma TSG (Trabalho Social com Grupos) - aulas às terças e quintas, das 16h às 18h, no anfiteatro do Sesc Balneário (av. Constantinopla, 288, Alvorada), idade mínima 50 anos.

Turma 2 - aulas às segundas, das 17h às 19h, no Centro de Atividades (rua Henrique Martins, 427, Centro), idade mínima 10 anos.