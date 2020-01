Sesc abre seleção para projeto esportivo com 300 vagas no Amazonas

Manaus/AM - O Sesc Amazonas torna público o processo seletivo para vagas destinadas à gratuidade no projeto “Esporte ao Alcance de Todos”, as inscrições podem ser feitas a partir do dia 27 de janeiro a 7 de fevereiro. Podem participar crianças ou adolescentes entre 5 e 16 anos de idade. São 100 vagas para a unidade Sesc Balneário (bairro Alvorada), 40 para o Sesc Comunidade II (bairro João Paulo), Presidente Figueiredo, Itacoatiara, Coari e Maués.

As matrículas acontecem na central de relacionamento com o cliente da unidade desejada, onde o candidato deve levar o formulário de auto declaração de renda familiar, declaração escolar, comprovante de renda familiar, CPF e RG ou certidão de nascimento do aluno e do responsável, além do comprovante de residência.

Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar o site www.sesc-am.com.br/pcg. Sendo necessário atender aos requisitos publicados no edital de seleção, de acordo com as vagas disponíveis. As pessoas selecionadas poderão usufruir gratuitamente das atividades promovidas pelo Sesc.

O Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG), destina-se aos comerciários e seus dependentes e aos estudantes da educação básica da rede pública e de baixa renda, cujo faturamento familiar não ultrapasse o valor de três salários mínimos nacionais.

O projeto “Esporte ao Alcance de Todos” oferece atividades de iniciação esportiva como meio educativo, promovendo o trabalho em equipe, disciplina e comprometimento para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Entre as atividades estão atletismo, futebol, natação, handebol, voleibol, basquetebol, queimada e aquatlon.

O coordenador de Esporte e Recreação do Sesc, Kilson Costa, faz um convite a população. “É necessário que o candidato leia o edital e verifique todos os requisitos necessários, após isso ele anexa todos os documentos e leva até o Sesc. Convidamos a todos que se encaixam no perfil para participar das atividades oferecidas. Queremos proporcionar atividades físicas e recreação por meio da educação”, disse.