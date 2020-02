Servidores de Instituto Municipal de Trânsito são suspeitos de desviar dinheiro no Amazonas

Manaus/AM - O Ministério Público do Amazonas (MP-AM) abriu investigação para apurar a conduta de três servidores públicos acusados de desvias dinheiro para suas contas bancárias e falsificação de documentos para esconder os desvios. O promotor Leonardo Abinader Nobre determinou a abertura de inquérito civil para apurar os supostos crimes praticados pelos servidores do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte de Iranduba (IMTTI).

Os nomes dos três servidores não foram divulgados, eles são identificados apenas pelas iniciais R. P. B., V. da S. G. e D. F. F., conforme portaria de abertura do inquérito divulgado no Diário Eletrônico do MP da última quarta-feira (19). Os servidores são suspeitos de praticarem ato de improbidade administrativa pelos desvios de recursos públicos e falsificação de documentos públicos.

Veja a portaria do MP: