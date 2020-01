Servidor municipal de Manaus já tem calendário de pagamento de 2020

Manaus/AM - Os servidores da Prefeitura de Manaus já podem conferir o calendário de pagamento para o exercício de 2020, publicado na edição nº 4.758, do Diário Oficial do Município (DOM) desta terça-feira, 14/1. A informação é da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), gestora de recursos humanos da prefeitura.

“Desde que assumi a gestão em 2013, é um compromisso pagar em dia o salário dos servidores. É uma questão de respeito e reconhecimento com aqueles que se dedicam a atender a população. E esse compromisso, essa transparência de nossa gestão se dá também graças ao equilíbrio fiscal da Prefeitura de Manaus”, destacou o prefeito Arthur Virgílio Neto.

O pagamento dos servidores segue uma ordem na qual os primeiros a receber são os pensionistas, logo após, os servidores das secretarias municipais de Educação (Semed), de Saúde (Semsa) e de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno (Semef), encerrando com as demais secretarias. O calendário completo está disponível no site da Semad.

Veja Também Com 92 embarcações regionais cadastradas startup vende passagens via internet

Confira o calendário:

Janeiro

20 – Pensão lei

29 – Semed

30 – Semsa / Semef

31 – Demais grupos

Fevereiro

19 – Pensão lei

24 – Semed

27 – Semsa / Semef

28 – Demais grupos

Março

19 – Pensão lei

27 – Semed

30 – Semsa / Semef

31 – Demais grupos

Abril

17 – Pensão lei

28 – Semed

29 – Semsa / Semef

30 – Demais grupos

Maio

20 – Pensão lei

27 – Semed

28 – Semsa / Semef

29 – Demais grupos

Junho

19 – Pensão lei

26 – Semed

29 – Semsa / Semef

30 – Demais grupos

Julho

17 – Pensão lei

29 – Semed

30 – Semsa / Semef

31 – Demais grupos

Agosto

20 – Pensão lei

27 – Semed

28 – Semsa / Semef

31 – Demais grupos

Setembro

21 – Pensão lei

28 – Semed

29 – Semsa / Semef

30 – Demais grupos

Outubro

19 – Pensão lei

28 – Semed

29 – Semsa / Semef

30 – Demais grupos

Novembro

20 – Pensão lei

26 – Semed

27 – Semsa / Semef

30 – Demais grupos

Dezembro

18 – Pensão lei

28 – Semed

29 – Semsa / Semef

30 – Demais grupos

13º Salário

17 – Todos os grupos