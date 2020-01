Serviços gratuitos são ofertados neste sábado na zona Norte de Manaus

Manaus/AM - Neste sábado, 25, de 8h às 12h, a Prefeitura de Manaus realiza a segunda edição no ano do projeto Prefeitura + Presente na Escola Municipal Profª. Marly Barbosa Garganta, localizada na Rua Xavante, Sem Número, bairro Colônia Terra Nova I, Zona Norte da cidade. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor e Ouvidoria – Procon Manaus (Semdec) com outras pastas municipais, parceiros e voluntários.

A população contará com serviços de Clínico Geral e Pediatra, Fonoaudiólogo, Psicólogo, Oftalmologia, Aferição de Pressão e Glicemia, Farmácia, Coleta de Preventivo, Vacinação, Teste rápido de Hepatite B e C, Conselho Tutelar, Assistente Social, IPTU, Defensoria Pública (DEP/AM), Semdec - Procon Manaus, Agendamento para Cadastro de Emprego e Seguro Desemprego (Semtepi), Trânsito e Transporte (Immu), Doação de Mudas (Semmas), Orientação e Atendimento do Cadastro Único para os programas sociais Bolsa Família/BPC, Amazonas Energia, Águas de Manaus, Ageman, Atividades lúdicas e esportivas (Semjel), Pintura Facial (Parque Cidade da Criança), Maquiagem e Pintura (Mary Kay), Esmaltaria, Limpeza Facial, Massoterapia, Corte de cabelo masculino, feminino e infantil (Embelleze), Palestra sobre Higiene Bucal e Design de Sobrancelhas.