Sentença de acusados de matar maquiador dentro de salão de luxo deve sair nesta sexta-feira

Manaus/AM - A sentença dos réus acusados de matar o maquiador João Felipe Martins, inicialmente identificado como cabeleireiro, dentro de um salão do conjunto Vieiralves em agosto de 2017, deve sair nesta sexta-feira (6), em seu terceiro dia de júri popular na 3.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus.

O julgamento chega hoje em seu terceiro dia e se estendeu por conta da quantidade de réus, que são cinco, e de testemunhas, que somam 10. Os réus são Géssica Alves Alho, Hadyson Rafael Bonates, Dione Costa dos Santos, Alana Holanda de Freitas e José Matheus da Costa Vieira.

O autor dos disparos, Diego Sabino de Araújo, foi morto no massacre ocorrido dentro do CDPM 1, no ano passado. Na ocasião do assassinato, ele estava acompanhado de Géssica, que lhe deu cobertura e participou ativamente. O crime teria sido uma ordem de José Matheus da Costa, que já estava preso na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP).