Senac Amazonas encerra cadastro de entidades para oferta de cursos

Manaus/AM - O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Amazonas (Senac AM) encerra, na próxima segunda-feira (10), a Chamada Pública (001/2020) para cadastramento e credenciamento de empresas, instituições e entidades, públicas ou privadas, em Manaus, para realização de parcerias que viabilizem a promoção de cursos gratuitos nas carretas escola do Senac.

Podem participar do edital as empresas, órgãos, instituições ou entidades, públicas ou privadas, bem como organizações não governamentais que preencham todas as etapas de credenciamento e que participem das três fases: Credenciamento; Visita Técnica; Homologação do Resultado.

A proposta busca encontrar parceiros interessados em promover a capacitação e o aperfeiçoamento profissional de pessoas de baixa renda e/ou públicos em situação de vulnerabilidade social. A Chamada também viabiliza a concretização de ações de formação de possibilitam a empregabilidade e geração de renda.

Por meio da Chamada Pública serão ofertados cursos gratuitos nas unidades móveis terrestres de Beleza e Moda, Informática e Comunicação e Gastronomia, Hospitalidade e Lazer. A formação será realizada por meio do Programa Senac Gratuidade (PSG) e disponibiliza 18 opções de cursos de formação profissional que poderão ser ofertados nos três turnos.

O resultado da 1a fase será disponibilizado no site da instituição no dia seguinte (11/02/2020). As visitas às empresas estão previstas para ocorrerem nos dias 12 e 13/02/2020. O resultado final deve ser divulgado no dia 17 de fevereiro e a assinatura do Termo de Parceria dia 20 do mesmo mês. Informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 3198-200 ou pelo e-mail chamada.publica@am.senac.br.