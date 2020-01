Senac abre inscrições para curso técnico em Manaus

Manaus/AM - O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Amazonas (Senac AM) está com inscrições abertas para o curso técnico em Rádio e Televisão. No Amazonas, a instituição é a única a ofertar o curso técnico que prepara esses profissionais para atuarem nas empresas de comunicação e agências de publicidade.

As aulas estão previstas para começar em 2 de março deste ano, se estendendo até julho de 2021, e serão ministradas na unidade José Tadros, na Rua Visconde de Itanhaém, n. 863, bairro Cidade Nova I. O investimento é de 14x de R$ 330, cuja forma de pagamento é por boleto bancário ou cartões (crédito e débito).

O técnico em Rádio e Televisão auxilia no processo de criação, produção e veiculação de programas radiofônicos e televisivos. O profissional atua na seleção musical, montagem de filmes, videotape (VT), trilhas, vinhetas, jingle, spots e aplicação de efeitos especiais. Sugere pauta para redação do veículo de comunicação e centrais de produção jornalística. Opera equipamentos analógicos e digitais de estúdio de gravação.