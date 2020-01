Senac abre inscrições para curso gratuito de garçom em Manaus

Manaus/AM - O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Amazonas (Senac-AM) está com inscrições abertas para o curso gratuito de garçom. Os interessados devem se dirigir até ao Senac Centro, na rua Saldanha Marinho, 410, até sexta-feira (10), portando os documentos pessoais e comprovante de residência.

O curso de garçom é ofertado por meio do Programa Senac Gratuidade (PSG) nas dependências do Centro de Turismo e Hospitalidade, no Centro da cidade. O curso tem carga horária de 240 horas e é dividido em dois blocos: Teoria e Prática, das 8h às 12h e das 9h às 15h, respectivamente.

Os interessados devem ter a partir de 18 anos, ensino fundamental completo e ter renda mensal per capita de até 2 salários mínimos por grupo familiar. A participação no curso de garçom não é restrita aos homens, portanto, mulheres também podem participar, ambos precisam se atentar para os pré-requisitos.