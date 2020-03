Semed encerra análise de professor da educação infantil em Manaus

Invasão Monte Horebe serviu a projeto eleitoral e tornou-se descartável

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus encerrou nesta terça-feira, 3/3, a análise da práxis do professor de creche, que é uma ação de prática ao docente. O procedimento iniciou na última sexta-feira, 28/2. A ação contou com a participação de 15 creches, com total de 269 professores. O encerramento ocorreu na creche municipal Virgínia Marília Mello de Araújo, bairro Gilberto Mestrinho, zona Leste. Mas o processo foi realizado em polos em todas as zonas de Manaus.

Coordenado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), por meio da Gerência de Creches, a análise acontece duas vezes ao ano. Em 2019, foi realizada a avaliação dos professores no preenchimento das questões, sendo depois encaminhada à gerência de creches da Semed, que socializa a análise com gerentes pedagógicos, coordenadores de educação infantil, gestor e pedagogos.

O objetivo é proporcionar aos educadores um momento de escuta quanto à aplicação da análise do professor de creche de 2019, seu processo e aplicação, dando vez e voz à devolutiva do instrumento. E assim projetar um contexto quanto às observações sinalizadas à prática cotidiana do educador de creche.