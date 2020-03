Semana da Mulher tem oferta de serviços gratuitos à população em Manaus; saiba mais

Facção julgava e matava na invasão Monte Horebe

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas, em parceria com diversos órgãos, irá promover, de 10 a 12 de março deste ano, a 8ª Semana da Mulher, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março.

Neste ano, o tema do evento é “Seja você. Por você. Pra você”. Na ação, serão oferecidos, de forma gratuita, cuidados integral para a mulher, nas áreas da saúde física, psicológica e jurídica.

A abertura das comemorações irá ocorrer na próxima terça-feira (10), às 9h, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques (CCAVV), localizado na avenida Constantino Nery, bairro Flores, ao lado do estádio Arena da Amazônia.

A delegada Débora Mafra, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) da zona centro-sul, informou que de quarta a quinta-feira (11 e 12 de março), das 8h às 14h, a programação passa a acontecer no pátio da especializada, situada na rua Recife, conjunto Eldorado, bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul de Manaus, onde serão oferecidos, de forma gratuita, serviços distintos, direcionados à população.

Serviços

Na área da saúde, o Departamento de Controle e Avaliação (DCA) da instituição, em conjunto com a Semsa, irá oferecer serviços como atendimentos com médico clínico geral, psicólogos, pediatras, psiquiatras, além de serviços sociais. Na ocasião, serão distribuídos preservativos para a população e também ocorrerá palestras com orientações sobre higiene bucal. As pessoas poderão, ainda, aferir a pressão arterial e realizar testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

Também serão disponibilizados serviços de embelezamento, será possível fazer cortes de cabelo, sobrancelhas, limpeza de pele e serviços estéticos com os profissionais do Cetam e Uninorte. Além disso, a equipe do Detran-AM terá um stand no local, onde irá entregar material educativo com informações sobre veículos e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de palestras sobre educação de trânsito. Ainda, ao longo dos três dias, uma equipe da DPE-AM auxiliará a população em questões jurídicas. Já os profissionais da Sejusc irão realizar emissão de Registro Geral (RG).

Justiça

Até o final deste mês, serão oferecidos, na DECCM da zona centro-sul, serviços jurídicos por meio de uma equipe no ônibus da Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM). Os profissionais estão aptos a resolver casos na área da família, envolvendo situações de pensão alimentícia, divórcio consensual, guarda entre pais e, até mesmo, reconhecimento e dissolução de união estável.

Quem tiver interesse nos serviços da Justiça Itinerante disponíveis na unidade policial deve comparecer à DECCM da zona centro-sul, munido de documentos pessoais, como RG, Cadastro de Pessoa Física (CPF), comprovante de residência, Certidão de Nascimento e de Casamento, União Estável ou Averbação de Divórcio e contracheque. Todos os documentos devem ter os originais e cópias.

“Todos os anos realizamos a Semana da Mulher como forma de presentear as mulheres batalhadoras, no dia a dia é difícil conseguir um atendimento e por este motivo é gratificante podermos oferecer isso durante esse dias. Elas terão embelezamento para aumentar a autoestima e poderão, ainda, resolver problemas relacionados à Justiça”, afirmou Débora Mafra.